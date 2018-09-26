Бывшая ведущая «Тагил-ТВ» возглавит пресс-службу мэрии Нижнего Тагила 1 октября

Экс-ведущая «Тагил-ТВ» Алла Жернакова, известная под творческим псевдонимом Кузнецова, официально возглавит отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе в мэрии Нижнего Тагила в следующий понедельник, 1 октября. Об этом АН «Между строк» сообщил источник в администрации города. Врип мэра Владислав Пинаев может объявить о назначении Жернаковой уже в эту пятницу, 28 сентября, на аппаратном совещании. Предполагается, что бывший пресс-секретарь администрации Галина Кобяк перейдёт на работу в МАУ НИК «Тагил-пресс» на должность замредактора «Тагильского рабочего». Перед тем как приступить к новым обязанностям, она съездит отдохнуть в Санкт-Петербург, сообщила Кобяк АН «Между строк».

Галину Кобяк назначили пресс-секретарём тагильской мэрии после того, как главой города в 2012 году был избран Сергей Носов (ныне — губернатор Магаданской области). Она работала руководителем пресс-службы НТМК в период руководства комбинатом Носова. До перехода на работу в мэрию Кобяк была пресс-атташе председателя совета директоров «Тагилбанка» Алексея Чеканова.

Жернакова начала телевизионную карьеру 13 лет назад репортёром службы информации, позднее стала начальником информационно-политического отдела и недолгое время занимала пост главного редактора. Жернакова вела главные телевизионные продукты телеканала: «Новости. Итоги дня», «Неделя в Тагиле», «Действующие лица», «Разговор с городом». Она уволилась из компании весной 2018 года, так как «захотела изменить сферу деятельности». После этого журналистка устроилась в пресс-службу лечебно-реабилитационного центра Владислава Тетюхина, но проработала там совсем недолго и перешла на службу в МАУ НИК «Тагил-пресс» на должность корреспондента «Тагильского рабочего», а затем стала выполнять обязанности помощницы временно исполняющего обязанности мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Анонимные телеграм-каналы начали писать про увольнение Кобяк и назначение на её место Жернаковой ещё в конце лета. При этом отмечалось, что последняя является креатурой экс-директора «Тагил-ТВ» медиаменеджера Александра Соловьёва.