Бюджет Свердловской области потерял 15,3 млрд рублей из-за коронавируса

Консолидированный бюджет Свердловской области за семь месяцев 2020 года потерял 15,3 млрд рублей в сравнении с доходами 2019 года, сообщает департамент информационной политики региона.

На 1 августа налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Свердловской области составили 153,3 млрд рублей — на 9,1% ниже аналогичного периода 2019 года. Непосредственно областной бюджет потерял 9,8% доходов 2019 года, они составили 119,6 млрд рублей. В местные бюджеты поступило 33,7 млрд рублей доходов, или 51% годового прогноза, рассчитанного Министерством финансов Свердловской области. Снижение составило 2,3 млрд рублей, или 6,5%.

«Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы бюджет региона смог обеспечить все социальные обязательства, активно работаем в сфере поиска новых источников дохода. Такая работа позволила обеспечить в первом полугодии 2020 года поступления в консолидированный бюджет области в размере 3,4 млрд рублей. В ближайшее время мы приступим к формированию бюджета на предстоящий год и плановый период и, конечно, в первую очередь будем учитывать особенности текущего исполнения доходов», — прокомментировала итоги семи месяцев года заместитель губернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

По данным «Известий», Свердловская область вошла в число 47 российских регионов, где за первые шесть месяцев расходы превысили доходы: так, дефицит бюджета в регионе составил 17,4 млрд рублей — с такой суммой дефицита область заняла четвёртое место в России.