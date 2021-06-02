Экономика

Бюджет Нижнего Тагила в 2021 году превысит 16 миллиардов рублей

02.06.2021 11:00
Бюджет Нижнего Тагила в 2021 году превысит 16 миллиардов рублей

Бюджет Нижнего Тагила в 2021 году впервые перешагнёт отметку в 16 млрд рублей. В гордуму внесли корректировку финансового документа, увеличивающую доходы и расходы казны на 635 млн рублей. Деньги поступят в виде трансфертов из областного бюджета, сообщает ИА «Все новости».

Как пишет агентство, на 600 млн вырастет муниципальный дорожный фонд его объём после корректировки достигнет 2 млрд 556 млн рублей. Субсидию в 600 млн рублей направят на реконструкцию моста по улице Циолковского. Во время рабочего визита в Нижний Тагил губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что город получил дополнительное финансирование на ускорение строительства моста. Также глава региона поручил открыть движение по путепроводу раньше срока 10 сентября.

16 млн рублей вложат в повышение безопасности в детских оздоровительных лагерях, ещё 10 млн направят на оборудование школьных спортивных площадок.

После корректировки доходы казны Нижнего Тагила достигнут 16 млрд 328 млн рублей. 72% бюджета вливания из федерации и области, оставшаяся сумма налоговые поступления, доходы от аренды и продажи активов и прочее. Расходы по итогам изменений составят 16 млрд 874 млн рублей. Дефицит останется прежним 646 млн рублей.

Изменения в основной финансовый документ депутаты обсудят на профильных думских комиссиях, после чего за него должен проголосовать полный состав парламента.

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