Бюджет Нижнего Тагила в 2021 году превысит 16 миллиардов рублей

Бюджет Нижнего Тагила в 2021 году впервые перешагнёт отметку в 16 млрд рублей. В гордуму внесли корректировку финансового документа, увеличивающую доходы и расходы казны на 635 млн рублей. Деньги поступят в виде трансфертов из областного бюджета, сообщает ИА «Все новости».

Как пишет агентство, на 600 млн вырастет муниципальный дорожный фонд — его объём после корректировки достигнет 2 млрд 556 млн рублей. Субсидию в 600 млн рублей направят на реконструкцию моста по улице Циолковского. Во время рабочего визита в Нижний Тагил губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что город получил дополнительное финансирование на ускорение строительства моста. Также глава региона поручил открыть движение по путепроводу раньше срока — 10 сентября.

16 млн рублей вложат в повышение безопасности в детских оздоровительных лагерях, ещё 10 млн направят на оборудование школьных спортивных площадок.

После корректировки доходы казны Нижнего Тагила достигнут 16 млрд 328 млн рублей. 72% бюджета — вливания из федерации и области, оставшаяся сумма — налоговые поступления, доходы от аренды и продажи активов и прочее. Расходы по итогам изменений составят 16 млрд 874 млн рублей. Дефицит останется прежним — 646 млн рублей.

Изменения в основной финансовый документ депутаты обсудят на профильных думских комиссиях, после чего за него должен проголосовать полный состав парламента.