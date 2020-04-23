Бюджет Нижнего Тагила увеличили почти на полмиллиарда рублей ради благоустройства дворов и переселения жителей из аварийных домов

Депутаты Нижнетагильской гордумы одобрили внесение корректировки в проект бюджета города на 2020 год, которая предусматривает увеличение доходной части на 444,2 млн рублей (до 15,2 млрд рублей). Вопрос был рассмотрен только что на закрытом для журналистов заседании коллегиального органа. Ранее корректировку обсудили на всех думских комиссиях.

Деньги поступят в казну в виде межбюджетных трансфертов. Также корректировкой предусматривается перераспределение средств между управлениями и отделами администрации города. Расходы теперь вырастут почти на 427,9 млн рублей, а дефицит уменьшится на 16,3 млн рублей (до 40,3 млн рублей). Поступившие средства направят на внедрение интеллектуальных транспортных систем (80 млн рублей), переселение из ветхого и аварийного жилья (более 150 млн рублей), а также благоустройство дворовых и общественных территорий (свыше 220 млн рублей). В 2020 году предстоит сделать шесть мест, в том числе парк Победы, зону для отдыха в микрорайоне Муринские пруды, площадь по улице Зари.

«На благоустройство дворовых и общественных территорий будет выделено 220,8 млн рублей. Последние контракты на производство работ заключены буквально позавчера, — отмечал накануне замглавы администрации по горхозяйству и строительству Егор Копысов. — Большой плюс, что нам удалось провести всю подготовительную бумажную работу до конца апреля. Это означает, что подрядчики смогут с самого начала строительного сезона выйти на объекты и работать в плановом режиме».

Корректировкой предусмотрено увеличение ассигнований на изменение проекта по экологической реабилитации Черноисточинского пруда, а также проведение ценовой экспертизы документации (плюс 750 тысяч рублей). 6,5 млн рублей направят на создание проекта капитального ремонта Верхне-Выйского водохранилища. Разработка проектно-сметной документации для станции подготовки питьевой воды «Южная», которая необходима для участия в реализации федерального проекта «Чистая вода», будет профинансирована по завершении работ в 2021 году. Цена вопроса — 118 млн рублей.

«Мы планируем направить свыше 200 млн рублей на погашение кредиторской задолженности. Расчёт с субъектами предпринимательства за выполненные работы, услуги и товары поможет тагильскому бизнесу в сегодняшних очень жёстких финансово-экономических условиях», — отмечал вице-мэр.

Также в бюджете учтены предложения депутатов НТГД по исполнению наказов избирателей в размере 28 млн рублей.

Напомним, в апреле заседания НТГД закрыли для журналистов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Организовывать онлайн-трансляции в думе не стали. Народных избранников и чиновников пообещали рассадить таким образом, чтобы между ними было как минимум одно пустое кресло, но сделать это оказалось сложно из-за большого количества присутствовавших. На заседание явились 25 из 27 депутатов. Перед входом в зал им раздавали защитные маски. Также любой желающий мог воспользоваться антисептиком.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».