Бюджет Нижнего Тагила не справляется с потребностями школ и детских садов 

В Нижнем Тагиле назревает серьёзная проблема: местный бюджет не обеспечивает должного финансирования для содержания образовательных учреждений. Об этом в эфире «Экорадио» сообщил председатель думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин. По его словам, даже выполнение предписаний контролирующих органов стало настоящим вызовом для местной администрации.

«К сожалению, в бюджете не хватает средств на полноценное содержание детских садов и школ. Все средства, которые были выделены из депутатского миллиона, ушли на поддержание детских садов и школ. Самые обычные вещи, которые должны поддерживаться на должном уровне, остаются без внимания. Преподаватели и директора вынуждены обращаться к депутатам за помощью, чтобы решить вопросы с финансированием и выполнить требования контролирующих органов», — отметил Корякин.

Он подчеркнул, что в бюджете не хватает денег даже на самые базовые нужды: замена окон и линолеума — это лишь верхушка айсберга.

В ходе недавнего заседания городской думы обсуждалась возможность выделения 30 млн рублей на установку огромного флагштока. В ответ на критику депутата Дмитрия Костенникова о том, что в детских садах до сих пор стоят деревянные окна, вице-мэр Вячеслав Горячкин заявил, что «город может себе позволить какие-то эксклюзивные вещи». Это высказывание вызвало неоднозначную реакцию среди депутатов: за корректировку бюджета 18 из 23 присутствующих проголосовали «за», но не единогласно.

Напомним, что этой осенью в социальных сетях появилось видео из кадетской школы № 21, где сначала в школьном туалете отсутствовали двери у кабинок. Затем двери установили, но родители остались недовольны их качеством. Тогда директор учебного заведения Алексей Казаринов заявил АН «Между строк», что на все предписания Роспотребнадзора школе едва хватает денег, поэтому ремонтировать двери пришлось своими силами из подручных материалов.