«Было нелегко, было сложно, но оно того стоило». Госпиталь имени Тетюхина отметил свой первый юбилей

Госпиталь имени Владислава Тетюхина отметил свой первый юбилей. Со дня, когда была проведена первая операция, прошло ровно пять лет. За это время лечение в центре получили 26 667 человек, 14 145 человек — по ключевому направлению. 60% из этого числа — операции по эндопротезированию крупных суставов.

«Это одновременно и радость, и гордость, и нотки грусти, потому что это первый год, когда мы встречаем день рождения без нашего идейного вдохновителя, основателя, без Владислава Валентиновича. Но я считаю, что нам всем крупно повезло стоять у истоков и вместе с ним строить, вместе с ним запускать объект и встречать первых пациентов», — отметил генеральный директор Уральского лечебно-реабилитационного центра Алексей Щелкунов.

Всего в госпитале работает 350 человек, 70 из них — врачи. Поздравить специалистов с праздником приехал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, вице-мэр Вячеслав Горячкин и те, кто стоял у истоков создания центра.

«Я одна из тех, кто стоял у самого основания создания центра, тогда он был ещё госпиталь. Я хочу сказать, что было нелегко, было сложно, иногда что-то не получалось, но оно того стоило. Я хочу поблагодарить и поздравить тех людей, которые вместе с нами прошли этот путь, кто остаётся верным своему делу», — сказала главный врач поликлиники № 4 Жанна Климова.

Сегодня ключевыми направлениями деятельности УКЛРЦ остаются ортопедия и травматология. С 2014 года в госпитале получили лечение жители из 52 регионов России. В Нижний Тагил приезжали лечиться пациенты из Греции и стран СНГ.