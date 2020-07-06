«Было честным и прозрачным»: в соцсетях появилась реклама в поддержку прошедшего голосования по поправкам к Конституции

4 июля вступили в силу поправки к Коституции, голосования по которым проходило с 25 июня по 1 июля. Несмотря на это навязчивая реклама в их поддержку до сих пор продолжается в соцсетях, пишет TJournal.

В частности, пользователи Instagram пожаловались на навязчивую рекламу в сторис от аккаунта «За Конституцию»: в серии баннеров авторы аккаунта подчёркивают, что явка на голосовании была рекордной, и это «признак принятия», за электронным голосованием будущее, а в целом всё прошло «честно, прозрачно и легитимно».

Помимо Instagram, такая же реклама появляется у пользователей Facebook и «ВКонтакте», публиковали её от имени сообществ «За Конституцию» и «Голосование для всех» — у них одинаковый юзернейм zaconstitytsiu. По обоим пабликам видно, что те ещё в июне рекламировали голосование со ссылкой на официальный сайт для дистанционного голосования 2020og.ru. Сейчас адрес переадресовывает на сайт московской мэрии. Администратор сообщества «Голосование для всех» во «ВКонтакте» — Степан Иванов. Это пустая страница без фото и записей, но пять из шести пабликов, на которые он подписан, связаны с московскими властями.

Голосование по внесению поправок к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. В основной закон страны было предложено внести более 200 изменений, ключевое из которых — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.

По итогам обработки 100% бюллетеней за принятие поправок к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле назвали эти результаты «триумфальными» для действующего президента, инициировавшего конституционную реформу.