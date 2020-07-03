Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу изменений в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками». Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля. Поправки вступят в силу уже завтра, 4 июля.

По данным Центральной избирательной комиссии, 57,7 млн россиян проголосовали за изменения в основной закон страны, против выступили 15,7 млн граждан. Явка составила 67,97%. В Кремле назвали итоги прошедшего голосования «триумфальным референдумом о доверии президенту Путину».