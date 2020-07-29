«Он был ещё живой, когда приехала скорая». В Нижнем Тагиле подросток выпал с 7-го этажа

В Нижнем Тагиле выпал из окна и разбился насмерть мальчик. По словам очевидцев, трагедия произошла рано утром 26 июля в доме № 10 по улице Космонавтов. Как рассказали АН «Между строк» местные жители, скорую вызвали соседи с первого этажа, услышав под окном стоны.

«В 5:30 утра соседи услышали, как кто-то стонет на улице и вызвали скорую. Скорая забрала его в очень тяжёлом состоянии, но ещё вроде живым. Но потом он всё же скончался», — рассказала местная жительница.

Со слов жильцов дома, мальчик упал с седьмого этажа, ему было около 13 лет. Сейчас на месте трагедии возложили цветы, зажгли свечу и положили футбольный мяч. Получить оперативный комментарий в Следственном комитете агентству не удалось.