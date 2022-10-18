Бухгалтер из Нижнего Тагила выиграла в лотерею миллион рублей

Бухгалтер из Нижнего Тагила выиграла миллион рублей в лотерею «Столото», сообщает пресс-служба компании. Победительница рассказывает, что перед тем, как купить счастливый билет, она увидела сон, в котором на неё с неба падают деньги.

Тагильчанка участвовала в розыгрышах на протяжении двух лет, но хотела прекратить своё увлечение, потому что близкие не поддерживали это.

«В ночь на 14 сентября мне приснился сон, где деньги падали на меня с неба, я подкидывала купюры и купалась в них. В соннике прочитала, что это к хорошим новостям. Также в тот день был день рождения моей бабушки, я решила в честь неё поучаствовать в лотерее в последний раз и не задумываясь купила билет», — рассказывает победительница.

Билет оказался выигрышным, у женщины много планов на выигранные средства, поэтому она ещё не решила, как ими распорядиться.