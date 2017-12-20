Будущее уже наступило!

21 декабря в Нижнем Тагиле откроется самая масштабная выставка роботов на Урале — «Робополис». Здесь вы сможете не только увидеть самые новейшие технологии на планете, но и потрогать «вещи из будущего», а также познакомиться и поиграть с 50 уникальными роботами.

Окунуться в виртуальную реальность, создать 3D-рисунок, поговорить с роботом или увидеть работы Николы Теслы интересно не только детям. Сами взрослые настолько увлекаются экспонатами, что могут провести на выставке несколько часов. Например, пообщаться с роботом Деревякой, который в шутливой манере предсказывает будущее.

Интригующе? А это ещё не всё!

— Экспозиция дополнена пятью зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана и даже поднять вертолёт силой мысли!

— Тесла-шоу, робобокс, робозоопарк и робофутбол.

— Душевные разговоры и танцы с роботами.

— Полёты на квадрокоптерах.

— Прибор для передвижения предметов силой мысли.

— И ещё много всего необычного, чего вы раньше никогда не видели!

Каждый час на выставке проходит экскурсия, на которой вы сможете узнать более подробно об особенностях каждого робота.

А для юных инженеров и любителей всего нового будет действовать четыре мастер-класса, на которых каждый сможет порисовать 3D-ручкой, сделать костюм робота, голограмму и даже сконструировать настоящего робота. И всё, что Вы сделаете, можно забрать домой!

«Робополис» — это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками.

Чтобы стать частью фантастического мира, нужно лишь захватить с собой хорошее настроение. Возрастных ограничений нет. Также нет ограничений по времени.

ТРЦ «DEPO»

Сайт: робополис.рф

VK: https://vk.com/robopolis_ntagil

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