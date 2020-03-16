«Буду писать в прокуратуру, чтобы дело не замяли». Мама избитого в Нижнем Тагиле подростка рассказала о самочувствии сына

Мама 16-летнего Степана (имя изменено. — Прим. ред.), которого жестоко избили утром 8 марта в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила, намерена написать обращение в прокуратуру, чтобы ускорить процесс расследования. Об этом женщина рассказала АН «Между строк».

«Тех парней, которые избили моего сына, даже не закрыли, а выпустили под подписку о невыезде, — пояснила Виктория. — У Степана закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Из больницы мы выписались, сын отказался лежать. Сейчас будем наблюдаться у невролога. Уголовное дело не возбуждали. Сказали ждать, когда те уроды дадут показания, тогда будут решать, по какой статье возбуждать дело. Я собираюсь писать заявление в прокуратуру, чтобы дело не замяли и начали шевелиться».

По словам Виктории, личности тех, кто напал на её сына, ей неизвестны. В пресс-службе СКР по Свердловской области подтвердили информацию о том, что дело находится в их ведомстве, но от подробных комментариев воздержались.

Напомним, инцидент произошёл в районе школы № 95 в Дзержинском районе. По подозрению в избиении и грабеже были задержаны двое мужчин 18 и 22 лет. По версии Виктории, на её сына напали со спины у дома № 49 по улице Алтайской, оба агрессора были пьяны.

«Напали сзади, сшибли с ног, сначала били кулаками по голове, потом ногами. Расстегнули куртку, обыскали, вытащили телефон с наушниками. А потом эти уроды таскали парня. Сначала к школе № 20, где запинывали ногами по голове. Ему удалось вырваться и убежать. Уже весь в крови, он увидел мужчину с большой собакой, попросил о помощи, но его послали. Мужчина даже полицию не вызвал», — рассказала женщина Е1.ru.

После этого нападавшие догнали мальчика и потащили к школе № 95. Виктория добавила, что экзекуция продолжалась не меньше часа. По словам мамы юноши, полицию вызвала женщина, увидевшая происходящее из окна своего дома. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нападавших и передали их наряду полиции.