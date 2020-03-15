В Нижнем Тагиле избили и ограбили подростка во дворе школы

Сотрудники Росгвардии Нижнего Тагила задержали двоих молодых людей 18 и 22 лет, которые избили подростка во дворе школы № 95 на Вагонке, а также забрали у него смартфон и наушники. О драке в экстренные службы сообщили очевидцы происшествия.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нападавших и передали их наряду полиции, а также доставили потерпевшего юношу в ОВД для дачи показаний.

«Один из подозреваемых попытался избавиться от следов содеянного — в служебном автомобиле полицейских он сбросил похищенные вещи. Но стражи порядка зафиксировали этот факт, вещдоки были изъяты и приобщены к материалам проверки прибывшей на место следственно-оперативной группой. Собранные по данному факту материалы проверки переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения»,— рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По словам мамы пострадавшего юноши Виктории, на её 16-летнего сына напали со спины у дома № 49 по улице Алтайской, оба агрессора были пьяны.

«Напали сзади, сшибли с ног, сначала били кулаками по голове, потом ногами. Расстегнули куртку, обыскали, вытащили телефон с наушниками. А потом эти уроды таскали парня. Сначала к школе № 20, где запинывали ногами по голове. Ему удалось вырваться и убежать. Уже весь в крови, он увидел мужчину с большой собакой, попросил о помощи, но его послали. Мужчина даже полицию не вызвал», — рассказала женщина Е1.ru.

После этого нападавшие догнали мальчика и потащили к школе № 95. Виктория добавила, что экзекуция продолжалась не меньше часа. По словам мамы юноши, полицию вызвала женщина, увидевшая происходящее из окна своего дома.

Информацию о произошедшем передали в Следственный комитет. Он примет решение о дальнейшей судьбе хулиганов.