Брутальный фестиваль для настоящих мужчин пройдёт в «АртРезиденции» в выходные

12 декабря в «АртРезиденции» в Черноисточинске состоится первый брутальный фестиваль «Небритый декабрь». Здесь будет чем заняться всей семьёй, но акцент организаторы решили сделать на мероприятиях для мужчин.

С 12:30 запланированы мастер-классы по керамике от керамиста Елены Прошко, занятия по созданию открытки в стиле скрапбукинга и экскурсии в музее наличников. Основная программа начнётся в 14:00 с барбер-баттла. Пятерых небритых, нестриженых добровольцев на глазах у зрителей приведут в порядок пять мастеров. Стать участником баттла можно по предварительной заявке в личные сообщения паблика «АртРезиденции». Барбер, за работу которого проголосует больше всего зрителей, получит 5 тысяч рублей.

На втором этаже с 14:00 до 17:00 в режиме нон-стоп пройдут мастер-классы по росписи «бородатых», созданию миниатюрной мозаики. А любой желающий сможет заказать свой портрет-шарж.

В 14:30 возле сцены состоится сбор на квест «Щёрные тайны Деда Мороза». Вообще в этот день гостей ждёт немало интересных событий на улице: экскурсия по окрестностям посёлка с гидом-краеведом, игра в городки, состязание дровосеков, мастер-класс по игре в лапту и катания на лошадях.

«Небритый декабрь» — первый в серии предновогодних фестивалей в «АртРезиденции». До конца года пройдут ещё два больших события — на 19 и 26 декабря запланированы фестивали зимних забав под общим названием «Хаски в касках».

Отметим, что проект «АртРезиденция» реализуется с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.