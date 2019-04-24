Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к «Ив Роше»

Алексея и Олега Навальных вызвали во французский город Ван, где начинается судебное разбирательство по иску Навальных к компании «Ив Роше», сообщил оппозиционер в своём блоге. По словам Алексея Навального, представители компании участвовали в фабрикации уголовного дела в отношении братьев.

«На вторник меня и Олега вызвали повесткой. Будет предварительное заседание, на котором судья нас допросит. Не знаю, чем это закончится, но само назначение дела показывает: да, правосудие во Франции есть и к нему можно обратиться за справедливостью», — написал Алексей.

Ранее соратник Навального Леонид Волков написал в Facebook, что с ним связался французский адвокат-правозащитник Уильям Бурдон и сказал, «что готов взять это дело pro bono».

«Дача заведомо ложных показаний в отношении третьего лица со стороны французской компании — преступление с точки зрения французского права, даже если случилось это в России. Точнее, может расцениваться как преступление — если убедить прокурора в том, что оговор был, заведомость была, что действия за пределами Франции координировались из Франции, из головной конторы, и так далее, и так далее. Короче, тысяча условий должна была совпасть, чтобы можно было апеллировать к французской Фемиде. Но поскольку на российскую надежды не было, мы решили потянуть за эту ниточку», — описывал ситуацию Волков.

По его словам, он несколько раз ездил в Париж к мэтру Бурдону и его коллеге Амели Лефевр, которая возглавила работу по делу «Ив Роше».

«Долго и мучительно мы вместе с юристами ФБК и волонтёрами переводили на французский бесконечные тома дела "Ив Роше"; Амели писала заявления, в которых подробно излагалась вся история дела "Ив Роше" и братьев Навальных, доказывался политический характер дела, а я их переводил назад на русский и вычитывал по фактуре. Десятки человеко-часов — почти без надежды на успех. По-моему, первое заявление во французскую прокуратуру мы подали где-то в 2016 году. В ответ — тишина. Было ещё заявление, и ещё: терять-то нечего, ниточка была только одна. Всё изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу "Ив Роше" незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию. Кажется, это стало решающим аргументом для французской прокуратуры. Осенью 2018 года колёсики Фемиды заскрипели и закрутились. Прокуратура дала ход заявлению. Возбуждено дело», — рассказал Волков.

Леонид Волков уточнил, что в феврале «был назначен следственный судья, который проведёт расследование и установит виновность конкретных должностных лиц компании в оговоре братьев Навальных». Следствие происходит в городе Ван, поскольку в нём располагается штаб-квартира «Ив Роше».

Напомним, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес братьям Навальным обвинительный приговор по делу «Ив Роше», возбужденному ещё в декабре 2012 года. Алексей Навальный получил три с половиной года условного срока, а его брат Олег Навальный на тот же срок был отправлен в колонию.