«Боюсь утром проснуться под обломками». Жители деревянного барака в Северном посёлке жалуются на невыносимые условия проживания

Жители двухэтажного дома № 11 по улице 7-й квартал в Нижнем Тагиле жалуются на невыносимые условия проживания в квартирах. Одна из них давно превратилась в бомжатник, в другой заваренная канализация обернулась фекальной катастрофой для остальных жителей. В помещениях дома высокая влажность и неприятный запах, на стенах — плесень.

Этот двухподъездный дом на 16 квартир 1960 года постройки. По словам жителей, зимой в квартирах промерзают стены, из-за влажности на них разрастается плесень. Пол проваливается в подвал, уже видны щели между ним и стеной.

«Ремонтировать тут уже нет смысла, всё разваливается. Дом по новой нужно отстраивать. Плесень и грибок уже отсюда никуда не денутся», — рассказала АН «Между строк» жительница одной из квартир Мария Александровна.



Многодетная мама Наталья из-за неприятного запаха закрывает нос шарфом



В доме живут две многодетные семьи, по пять детей в каждой. Одна семья из-за опасений за здоровье детей переехала в съёмную квартиру.

«Мы сняли квартиру в посёлке, потому что в этом месте постоянная вонь и очень холодно зимой. Дети маленькие, я просто опасаюсь за их здоровье. Не так давно у нас начал ходить пол ходуном. Я не планирую туда возвращаться из-за того, что боюсь утром оказаться на первом этаже под обломками», — делится Наталья Сергеевна.

В одной из квартир на втором этаже из-за долга в 80 тысяч рублей коммунальщики поставили заглушку на канализацию, но жильцы справлять нужду не перестали. Из-за этого продукты жизнедеятельности просто стекают на первый этаж. Как рассказывают жители дома, в этой квартире живёт семья из трёх человек, которые ведут асоциальный образ жизни.

«В квартире, где живёт весёлая троица, стоит заглушка. Соответственно, они испражняются на пол, у соседки снизу вся кухня в этих фекалиях. В подъезде невыносимая вонь, разъедает извёстку от испражнений», — отмечают жители.

Собственники помещений неоднократно обращались в управляющую компанию «Химэнерго» по поводу заглушек, но там, по их словам, перекладывают проблему на самих жителей.

«Спросила у управляющей компании, зачем они ставят заглушки на канализацию, отвечают: это же не вам, а им. Они нам сделали плохо, сейчас ходим и нюхаем, чем пахнет», — делится Ирина Сергеевна.

Заброшенная квартира на первом этаже Заброшенная квартира на первом этаже Заброшенная квартира на первом этаже

Одна из квартир на первом этаже превратилась в свалку мусора и источник неприятного запаха. Оттуда к соседям ползут блохи и черви. Жители рассказывают, что её забросили после смерти хозяйки. Ночью в квартиру через окно пробирается сын покойной и приводит с собой друзей для пьяных посиделок и ночёвки.

«Когда жила там мать, было ещё чисто, не так воняло в подъезде, они хоть убирались там. Как умерла мать, всё и началось. Потом мы узнали, что у её сына туберкулёз, а дочь куда-то пропала. У сына осложнение на голову из-за менингита, он постоянно водит в квартиру людей. У него нет документов, и он здесь не прописан», — рассказывают жильцы.

Соседи просили управляющую компанию закрыть квартиру и оформить соответствующее заявление о том, что там никто не живёт. Им отказали, сославшись на то, что не пришли документы о смерти последнего собственника.

Заброшенная квартира на первом этаже Заброшенная квартира на первом этаже Заброшенная квартира на первом этаже

Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию для признания дома аварийным, но им отказывали из-за общего долга за коммунальные услуги в 900 тысяч рублей.

«Мы сходили в управляющую компанию, нам сказали, что комиссия платная и денег нет. Посоветовали собрать 120 тысяч рублей на комиссию самим, у нас таких денег нет. В основном долг по той заброшенной квартире и идёт», — рассказывает Ирина Сергеевна.

Собственники квартир написали обращения в городскую администрацию, Роспотребнадзор, прокуратуру, жилинспекцию и ждут помощи.

В УК «Химэнерго» комментировать сложную ситуацию с домом журналисту АН «Между строк» не стали, отметив лишь, что готовят ответ на запрос администрации города. В мэрии пообещали дать комментарий позднее.