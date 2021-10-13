Бойцы ОМОН из Нижнего Тагила заняли второе место на областном турнире по рукопашному бою

Сотрудники нижнетагильского ОМОН завоевали серебро на XX традиционном турнире по рукопашному бою, проходившем в Екатеринбурге на базе Академии единоборств Русской медной компании, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.

В этом году в состязаниях участвовали четыре команды из структурных подразделений Росгвардии: три команды екатеринбургского, транспортного, нижнетагильского ОМОН, а также сборная СОБР.

Начальник территориального управления генерал-майор полиции Константин Шуршин поблагодарил организаторов спортивного праздника, пожелал всем участникам боевого характера и стойкости духа, которые помогают самоотверженно выполнять поставленные служебные задачи. В своём приветственном слове руководитель отметил, что многие бойцы имеют высокие спортивные категории и звания. Также пожелали всем спортивной удачи президент Федерации рукопашного боя Свердловской области Станислав Николаев и экс-командир ОМОН (г. Екатеринбург) полковник полиции в отставке Юрий Коржанов.

В соревнованиях принял участие 51 сотрудник, из них двое являются мастерами спорта России по рукопашному бою, восемь удостоены звания кандидата в мастера спорта и 12 бойцов имеют спортивные разряды. Каждому участнику предстояло выстоять бой в полный контакт продолжительностью пять минут и три минуты. В результате в командном зачёте победу в турнире одержала сборная екатеринбургского ОМОН. Бойцы нижнетагильского ОМОН завоевали почётное 2-е место, бронза досталась команде транспортного ОМОН. Победители и участники турнира награждены медалями, кубками и грамотами.