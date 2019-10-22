Больше всех получают финансисты и учёные. В Свердловскстате рассказали о средней зарплате уральцев

Свердловскстат опубликовал свежие данные о средней зарплате в Свердловской области. В январе — августе 2019 года она составила 39,7 тысячи рублей, что на 6,5% выше показателя аналогичного периода 2018 года.

По данным Свердловскстата, самые высокие зарплаты получают финансисты и страховщики (65,3 тысячи рублей), учёные (61 тысячу рублей) и работники в области информации и связи (52,6 тысячи рублей).

Самая низкая зарплата у работников гостиничного бизнеса и предприятий общепита — 23,3 тысячи рублей. Учителя зарабатывают 32,8 тысячи рублей с начала года, а в августе средний доход в сфере образования составил 20,7 тысячи рублей.

Вместе с тем, по сравнению с июнем этого года, средняя зарплата свердловчан понизилась: в июне она составляла 42,7 тысячи рублей.