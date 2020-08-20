Больше курсантов и больше дистанта: как автошколы Нижнего Тагила пережили коронакризис и что изменилось для желающих получить права

В Свердловской области постепенно снимают ограничения, которые пришлось вводить на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Но некоторым до сих приходится жить по правилам карантина. Автошколам Нижнего Тагила разрешили проводить практические занятия по вождению и экзамены ещё с 22 июня, но теоретический курс будущим водителям всё ещё приходится осваивать дистанционно. Мы пообщались с руководством автошколы «Авангард», чтобы выяснить, насколько карантинные меры повлияли на качество обучения, стало ли меньше желающих получить права и как учебным классам пришлось перестраиваться на новый формат обучения в максимально короткие сроки.

На момент введения ограничительных мер в автошколе обучались порядка 130 тагильчан. Всего у автошколы «Авангард» четыре учебных класса в разных районах города: в Центре, на Тагилстрое, Вагонке и ГГМ. В автошколе уже давно практикуют дистанционную форму обучения для тех, кто не может приходить и заниматься с преподавателем очно, поэтому с наступлением карантина руководство действовало по уже знакомым алгоритмам. По словам директора автошколы «Авангард» Светланы Исуповой, тем, кто только начал изучать теоретический курс, предоставили доступ к онлайн-кабинету с видеоуроками, а тем, кто приступил к практическим занятиям, пришлось ждать снятия карантина.

«Сначала разработали и создали под текущие условия нормативную базу, перевели всех курсантов на дистанционное обучение по теории, так как, согласно указу президента и губернатора, теоретические занятия в классах были отменены, а практические занятия были приостановлены на неопределённый срок. Нам пришлось в экстренном порядке всё это дорабатывать, приспосабливать под текущие условия. Курсанты были подключены к дистанционному кабинету нашего партнёра ПДД-21, где они также проходят полный курс лицензированного обучения, сдают зачёты после каждой темы, переходят к следующему блоку, а по окончании обучения проводится итоговая аттестация», — рассказала директор автошколы.

Сегодня разрешены практические занятия и итоговая аттестация, а вот очные занятия в классе с преподавателем ограничены до сих пор, поэтому новые ученики продолжают изучать теорию дистанционно. Однако, несмотря на полную свободу курсантов в подготовке к экзаменам, преподаватели всё же отслеживают успеваемость учеников, помогают в обучении.

«Каждый преподаватель, который вёл свой учебный класс, мог в любое время зайти в личный кабинет нашей автошколы, где каждый курсант у нас отмечен определённой графой и в режиме онлайн можно видеть, как курсант занимается: сколько был, сколько прошёл, продолжительность посещения, какая успеваемость. Сейчас спасибо соцсетям, где у нас были созданы группы. Проходили занятия и в режиме конференций по Zoom. Это помогло наладить взаимодействие курсантов и преподавателей, а также не потерять контроль», — говорит Светлана Исупова.

Несмотря на то, что почти весь бизнес во время коронакризиса нёс катастрофические убытки, в автошколе, наоборот, количество желающих получить права стало больше. Так, с апреля по июль был заключён 191 договор на обучение по категории «В».

«Надо сказать, что за период карантина количество курсантов увеличилось, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Я думаю, это из-за того, что стало больше времени: студенты, школьники тоже перешли на дистанционное обучение, соответственно, у них появилось время для обучения в автошколе. Также, на мой взгляд, у людей появились свободные денежные средства, которые скопились, остались после закрытия торговых центров, магазинов, отмены отпусков», — добавили в автошколе.

Руководитель учебного заведения отметила, что уровень подготовки курсантов не пострадал. Благодаря тому, что время обучения растянулось, тагильчане смогли лучше подготовиться к сдаче теории — первому и основному этапу экзаменов. Также из-за карантина на многих предприятиях города у местных жителей появилась возможность приходить на практические занятия в любое время, не используя рабочее время.

В ГИБДД отметили, что во время карантина количество желающих получить водительские права меньше не стало. Однако для того, чтобы обеспечить безопасность, пришлось изменить условия проведения экзаменов.

«В кабинет запускали меньше людей, рассаживали их не рядом друг с другом, как обычно, а через компьютер. После каждого экзамена кабинет обрабатывался. Во время практического экзамена после каждого курсанта обрабатывали руль, сиденье. В день мы принимали в среднем по 50 человек», — рассказал начальник РЭУ ГИБДД Андрей Торощин.

Партнёрский материал