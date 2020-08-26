Больше 800 жителей Нижнего Тагила могут получить на детей единовременную выплату 10 тысяч рублей. Подать заявление нужно до 30 сентября

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе дети, которым в июле, августе и сентябре 2020 года исполняется три года, имеют право получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По информации Пенсионного фонда, в Нижнем Тагиле и пригороде таких детей около 800 человек. Сейчас специалисты ПФР обзванивают граждан и предлагают подать заявление на данную меру поддержки, однако некоторые из них не выходят на связь. Поэтому специалисты напоминают, что подать заявление можно до 30 сентября включительно.

Подать заявление можно в том месяце, в котором ребёнку исполняется три года. Если ребёнку исполняется три года в сентябре, а родители подали заявление сегодня, то необходимо подать новое заявление в сентябре.

«Сейчас ПФР принимает заявления от родителей детей, которым исполнилось три года в июле и августе, а в начале сентября специалисты будут принимать заявления от тех, кому три года исполнилось в июле, августе и сентябре», — отметили в Пенсионном фонде.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки семей с детьми в России начали перечислять в июне и повторили в июле. Они распространяются на детей от 3 до 16 лет. Кроме того, в июле право на дополнительную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 16 лет, но только тех, кто родился в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Выплаты осуществлялись автоматически, и дополнительное заявление подавать было не нужно.