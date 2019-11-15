Большая пресс-конференция Владимира Путина назначена на 19 декабря

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря, со ссылкой на источники в администрации президента пишет портал «Шторм».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что большая пресс-конференция состоится в конце декабря.

В 2018 году пресс-конференция длилась почти четыре часа, её посетили около 1700 журналистов. Больше миллиарда пользователей соцсетей интересовались ответами президента. Самыми популярными стали вопросы про женитьбу Путина и проведённую пенсионную реформу.