«Большая четвёрка» операторов выступила против введения в России «сетевой нейтральности»

Союз LTE, в который входит «большая четвёрка» сотовых операторов, направил в правительство письмо, в котором выступил против введения в России принципа сетевой нейтральности, со ссылкой на сотрудников двух компаний, входящих в союз, пишут «Ведомости».

В письме союза говорится, что этот принцип идёт вразрез с логикой развития сетей связи и технологий. Союз LTE отмечает, что связь пятого поколения (5G) основывается на управлении параметрами трафика, что ведёт к «приоритизации трафика критических коммуникаций». Авторы послания добавляют, что непродуманные решения в этой сфере могут стать критическими для отрасли и помешать развитию цифровой экономики.

Представитель вице-премьера Максима Акимова Алия Самигуллина заявила, что письмо в аппарат правительства поступило и что документ направили в Минкомсвязи.

О предложении экспертов при Совете Федерации ввести в России принцип сетевой нейтральности — запрет на ускорение или замедление доступа к интернет-страницам — в начале августа сообщал «Коммерсантъ». Попытки ввести принцип сетевой нейтральности в России предпринимали в 2015 году. Тогда Федеральная антимонопольная служба пришла к заключению, что фактически этот принцип в России не нарушают, поэтому вводить новые правила в этой сфере не нужно. Позиция ведомства по этому направлению не изменилась, подчеркнула представитель ФАС Елена Заева.