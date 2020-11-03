«Больному выписывают лекарство, которое нигде не достать». Жители Нижнего Тагила скупили противовирусные препараты из-за пандемии коронавируса

Тагильчане массово жалуются на дефицит противовирусных препаратов в аптеках. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции лекарственные средства, особенно те, что стоят менее тысячи рублей, буквально смели с аптечных полок. Многие горожане скупают противовирусные препараты ради профилактики в том числе гриппа и ОРВИ. Из-за этого больные COVID-19 и пневмонией не могут приобрести то, что им выписывают врачи.

«У меня коронавирусом заболел дядя, — рассказала АН “Между строк” тагильчанка Анна Бушуева. — Вчера вечером ему выписали противовирусные. В аптеках на Гальянке нужные лекарства найти не удалось. В интернете посмотрели, что “Нобазит” есть в четырёх аптеках, но в двух из них по факту этого лекарства не оказалось. Я обошла ещё восемь аптек между вокзалом и драмтеатром, но нужный препарат так и не нашла. Когда его привезут, мне сказать нигде не смогли. Уже потом, через знакомых, узнала, что есть аптека в госпитале Тетюхина и там продаётся препарат. Но вообще, мне кажется, это ненормальная ситуация, когда больному выписывают препарат, который нигде не купить».

Сейчас «Триазавирин» стоимостью менее тысячи рублей есть только в двух аптеках, указано на сайте аптечной справочной, тот же препарат, но подороже имеется в пяти аптеках. Сложно найти в городе и «Осельтамивир». Гораздо проще отыскать «Гриппферон», но в виде капель или спрея, назальной мази в Тагиле тоже нет. При этом эксперты до сих пор не доказали эффективность противовирусных препаратов не только при коронавирусе, но и при простудных заболеваниях.

На днях жители Свердловской области пожаловались на невозможность купить противовирусные препараты в аптеках или заказать их через интернет губернатору Евгению Куйвашеву.

«По телевизору твердят, как дятлы, что чуть ли не бесплатно должны лекарства выдавать. А тут даже за деньги не купишь. Чем лечить эту заразу?» — написали Евгению Куйвашеву в Instagram.

Свердловский губернатор признал, что на некоторые лекарства в аптеках действительно возник ажиотажный спрос, и пообещал попробовать решить возникшую проблему.

«Я знаю о случаях, когда начинают скупать противовирусные и другие лекарства не по рецепту врача, а на всякий случай, впрок. Беспокойство свердловчан в период пандемии можно понять. Тем не менее я призываю всех аккуратно и разумно подходить как к покупке, так и к приёму медикаментов. Мы со своей стороны ежедневно следим за обстановкой в аптеках и, если нужно, подключаемся к решению проблем с дефицитом лекарств. В частности, по поводу “Триазавирина” поговорю с производителем отдельно о том, что можно сделать», — написал в Instagram свердловский губернатор.