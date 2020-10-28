Из аптек Нижнего Тагила пропали ртутные градусники

В аптеках Нижнего Тагила нет градусников, сообщили читатели АН «Между строк» в октябре. Взамен дешёвых ртутных термометров фармацевты предлагают электронные и спиртовые — они дороже. Горожане начали подозревать торговые сети в сговоре и попытке нажиться на людях в трудное время. Журналист АН «Между строк» разбирался, почему в городе случился дефицит градусников.

Причиной отсутствия ртутных градусников стала совсем не пандемия. Дело в том, что Россия в 2014 году, как и ещё 90 стран, подписала Минаматскую конвенцию, по которой государства отказываются от применения ртути в 2020 году, так что с этого года градусники с этим веществом под запретом. Сейчас в магазинах можно купить электронный градусник за ~385 рублей, безртутный за ~320 рублей или спиртовой за ~170 рублей.

«Раньше хорошие ртутные градусники стоили не дороже 50 рублей. А теперь придётся покупать те, у которых цена намного завышена. Зачем так сделали?» — возмущается тагильчанка Елена Заузолкова.

Теперь «советские» градусники можно купить лишь в интернете или на сайтах объявлений, но и там продавцы подняли цены почти до 300 рублей.

Также во многих аптеках журналистам рассказали, что в продаже нет вообще никаких градусников.

«Термометров ни ртутных, ни безртутных, ни электронных — никаких нет», — сказали нам в аптеке на Красном Камне, расположенной на ул. Победы, 39.

С такой же проблемой столкнулась аптека на ул. Победы, 22 и все аптеки Тагилстроевского района, сообщили в Единой аптечной справочной.

«Да, спрашивают про градусники. Мы перенаправляем покупателей в аптеки, где градусники есть», — сказали в Единой аптечной справочной.

С аналогичной проблемой столкнулись жители Екатеринбурга, Москвы и других городов. Накануне о дефиците ртутных термометров в столице написало издание Mash.