Больницы Нижнего Тагила возвращаются к доковидному режиму работы

Врачи Свердловской области и Нижнего Тагила отмечают снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Медицинские учреждения нашего города, задействованные в лечении больных COVID-19, сегодня возвращаются к обычному режиму работы.

В Нижнем Тагиле заболевших ковидом размещали в трёх лечебных учреждениях: ГБ № 1 на Вагонке, психиатрической и инфекционной больницах. С сегодняшнего дня в городской больнице № 1 на Максарёва, 5 открывается так называемая «зелёная» зона для пациентов. Здесь начнут принимать пациентов отделения терапии, хирургии, кардиологии, нейрохирургии, травматологии, гинекологии и ЛОР.

«Рады вновь сообщить, что с 17 марта в больнице возобновится оказание специализированной помощи для пациентов. Наряду с ней не будет прекращаться оказание помощи и для пациентов с COVID -19, пока в ней будет необходимость. Надеемся, что заболеваемость и дальше будет снижаться и позволит нам вернуться полноценно к плановой работе», — рассказал АН «Между строк» главный врач больницы № 1 Александр Павловских.

За последний месяц, отмечают в больнице, наблюдается значительный спад заболеваемости среди пациентов с ОРВИ и COVID-19. В феврале вызовы и очные обращения пациентов в неотложную помощь достигали 1000 обращений в день, а количество входящих звонков в колл-центр приближалось к 3000. Сейчас все показатели снизились в 10 раз и вернулись к среднестатистическим. Добавим, в январе 2022 года ГБ № 1 уже частично возвращалась к плановой помощи и за месяц работы успела оказать помощь более 1000 пациентам. Но вскоре из-за роста заболеваемости COVID-19 больница снова была переформатирована на работу с ковид-больными.

Сотрудники инфекционной больницы на Сульфатной, 4 рассказывают, что в основном у пациентов выявляют новый штамм коронавируса омикрон. Заболевание проходит в более лёгкой форме, так же как ОРВИ у детей и взрослых. Сегодня в больнице достаточно свободных коек.

«Среди детей нет ни одного класса или группы в садике, которые были бы закрыты по ковиду. Всего в городе из-за ОРВИ на карантине находится семь групп в детских садах и 44 класса по школам, но эта ситуация для нас обыденная, она происходит ежегодно в пик заболеваемости гриппом», — рассказал в интервью «Тагил-ТВ» заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Несмотря на благоприятные изменения в эпидемиологической ситуации, медики советуют не забывать о ревакцинации. Прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках города не только в будни, но и в выходные дни. Записаться на вакцинацию можно на портале «Регистратура 96».

Также пункты вакцинации работают в торговых центрах города. В ТРЦ DEPO прививочный пункт открыт с 12:00 до 15:00, в ТРЦ «Квадрат» — с 16:00 до 19:00, в Центральном торговом комплексе на Газетной можно поставить прививку с 11:00 до 19:00, в Нижнетагильском цирке — с 15:00 до 18:00.