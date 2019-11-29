Более трети бизнесменов заявили о невозможности честно вести дела в России

Только 58% российских бизнесменов считают, что в современной России можно вести бизнес честно и законно, 40% не согласны с этим утверждением, со ссылкой на исследование компании PwC и аналитического центра НАФИ пишут «Ведомости». Остальные 2% затруднились ответить.

В опросе участвовали 1000 представителей крупного, среднего и малого бизнеса, при этом респонденты были разделены на две группы: старшее поколение (1957–1963 годов рождения) и младшее (1980–1991 годов). Исследование посвящено сравнению условий ведения бизнеса в России в 90-е годы и сейчас.

Большинство опрошенных (60%) ответили, что в 90-е невозможно было вести бизнес честно и законно, но гораздо больше исследователей удивило то, что 40% респондентов придерживаются такого мнения и относительно современной России. При этом больший пессимизм в этом вопросе проявило старшее поколение.

Более молодое поколение бизнесменов склонно идеализировать прошлое, отметили исследователи: лишь 54% из них считают, что в 90-е вести бизнес было сложно. При этом среди людей, которые занимались бизнесом в те годы, 70% выбрали этот вариант ответа. Старшее поколение указывает, что сейчас в бизнесе нет криминала, стало больше возможностей и доступных услуг, а также отмечает возросшую конкуренцию. Однако каждый второй представитель молодого поколения считает, что за минувшие 30 лет условия ведения бизнеса только ухудшились.

Объединяют оба поколения убеждения в том, что за эти годы ситуация в стране стабилизировалась, начинать своё дело теперь проще, кредиты стали доступнее. Хуже дела, по мнению бизнеса, обстоят с ценами на топливо и электричество, а также с квалификацией работников.