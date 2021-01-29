Более пятисот человек эвакуировали из поликлиники в Нижнем Тагиле из-за короткого замыкания в электрощитке

Сегодня, 29 января, в 11 часов на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в 4-этажном здании городской поликлиники № 3 на Липовом тракте в Нижнем Тагиле. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 530 человек, из которых 300 — пациенты. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитке на 4-м этаже, вызвавшее сильное задымление.

На место выезжало 8 единиц спасательной техники и 42 человека личного состава. Пожарные провели проверку и обследование всех помещений. Пострадавших нет. После проверки поликлиника возобновила свою работу.