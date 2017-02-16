Более половины заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

Не менее 65 процентов сайтов, внесённых Роскомнадзором в реестр запрещённых, продолжают работать, выяснило РБК. Всего к середине февраля 2017 года в «чёрном списке» находилось более 60 тысяч страниц, доменов и IP-адресов, доступ к которым на территории России был заблокирован.

Проведённый РБК анализ реестра установил, что более половины включённых в него сайтов продолжают работать, то есть их администраторы продолжают оплачивать регистрацию домена, хостинг и наполнение контентом.

Опрошенные эксперты объяснили такую ситуацию тем, что владельцы сайтов рассчитывают на исключение их из реестра. Кроме того, указали собеседники РБК, из России генерируется менее трети трафика русскоязычной аудитории, а остальное — с территорий других стран. Также, добавили они, многие сайты из «чёрного списка» имеют версии на других языках, а не только на русском.

Напомним, единый реестр доменных имен, страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих запрещённую к распространению на территории РФ информацию, Роскомнадзор ведёт с конца 2012 года. За время существования реестра, по данным «Роскомсвободы», в него были внесены около 137,4 тысячи сайтов, из них почти 60 процентов были впоследствии разблокированы.

Российское законодательство предусматривает «вечную блокировку» сайтов лишь в рамках антипиратского законодательства. Впервые такая блокировка была применена в октябре 2015 года.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: PolitRussia.com