Более двух тысяч тагильчан не смогут выехать за границу из-за долгов

Почти 20 тысяч свердловчан не могут выехать из России из-за накопившихся долгов. Их общая задолженность составляет уже более 21 миллиарда рублей. При этом каждый десятый из нарушителей (2056 человек) – житель Нижнего Тагила, рассказали АН «Между строк» в службе судебных приставов Свердловской области. Всего тагильчане задолжали 464 миллиона рублей.

«В отношении алиментщиков вынесено 1862 постановления на общую сумму 395 миллионов рублей. В отношении должников по ЖКХ – более двух тысяч постановлений (свыше 214 миллионов рублей задолженности). По штрафам, в том числе ГИБДД – 2472 постановления (298 миллионов рублей). 525 свердловчан имеют долги по налогам (порядка 60 миллионов рублей), ещё 6060 – по кредитам (свыше четырёх миллиардов рублей)», – уточнили в ведомстве.

Узнать о наличии долгов, а также погасить задолженность можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте службы судебных приставов Свердловской области или на портале госуслуг.

Напомним, временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении должников, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей.