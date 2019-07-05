Более 20 пропавших без вести найдены живыми в зоне паводка в Иркутской области

Полиция и сотрудники МЧС разыскали 24 человека, которые считались пропавшими без вести в результате сильного наводнения на северо-западе Иркутской области, со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС пишет «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что ещё 13 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Количество погибших не изменилось - 21 человек, добавил собеседник агентства.

По его словам, с начала паводков за помощью к медикам обратились 2,2 тысячи человек, из них 338 человек были госпитализированы. МЧС эвакуировало из зоны паводка 2 тысячи человек, в том числе 447 детей, в настоящее время они находятся в 39 пунктах временного размещения.

По данным на 5 июля, единственным затопленным населённым пунктом в регионе является Тулун - городе подтоплено 1,9 тысячи домов, где проживают 5,72 тысячи человек.

Всего с 25 июня паводок затронул 103 населённых пункта Иркутской области. В разной степени оказались подтоплены более 10 тысяч домов, в которых проживают почти 33 тысячи человек.