Более 13 тысяч полицейских следили за порядком на выборах в Свердловской области

В Свердловской области на выборах за порядком следили 13,2 тысячи полицейских, 500 курсантов УрЮИ МВД России, 2,3 тысячи сотрудников ЧОП и 503 участника добровольных народных дружин.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сотрудники органов внутренних дел гарнизона с поставленной задачей справились, нарушений действующего законодательства о выборах допущено не было.

Также руководитель пресс-службы отметил, что работа гарнизона велась с использованием средств индивидуальной защиты. На участках применялись металлоискатели в целях антитеррористической безопасности объектов.

О том, как проходили выборы в Нижнем Тагиле, можно почитать в нашем онлайне.