Общество

Боксёрша из Нижнего Тагила Ирина Потеева завоевала золото на чемпионате УРФО после пятилетнего перерыва

07.02.2022 16:33
Боксёрша из Нижнего Тагила Ирина Потеева завоевала золото на чемпионате УРФО после пятилетнего перерыва

Чемпионка Европы по боксу, тагильская спорстменка Ирина Потеева завоевала золото на соревнованиях УрФО. Как рассказал её тренер Мирхаким Сабуров, Ирина вернулась на ринг после пятилетнего перерыва.

«Спустя 5 лет вернулась на ринг и сразу — на УрФО. Впереди Чемпионат России, ждём золото!» — написал Сабуров в своём Instagram.

По словам самой спортсменки, вернуться на ринг её уговорил тренер. 

Ирина Потеева пятикратная чемпионка России, чемпионка Европы и призёр чемпионатов Европы и мира по боксу. Она родилась в Республике Узбекистан в городе Фергана. Мастер спорта международного класса по боксу в юности была воспитанницей спортивного клуба «Спутник». Ирина привозила в Нижний Тагил награды самого высокого уровня. В 2016 году стала мамой и уже после рождения сына одержала свою первую победу на профессиональном ринге — в рамках турнира «Ратиборец». 

Фото:  Instagram-аккаунт Ирины Потеевой / фрагмент фото
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