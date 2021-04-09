Боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов примет участие в вечере бокса в Екатеринбурге

Боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов встретится на ринге с бойцом из Екатеринбурга Акжолом Сулайманбек Уулу в рамках «Вечера профессионального бокса» (6+). Поединок состоится 17 апреля в 17:00 на площадке академии единоборств РМК. Организаторами мероприятия выступили RCC Boxing Promotions и «Русская медная компания».

Последний бой для Никиты Кузнецова окончился поражением. 5 декабря в турнире от RCC Boxing Promotion тагильчанин вышел на ринг против Руслана Камилово из Нижневартовска. На кону стоял пояс интерконтинентального чемпиона WBO и место в топ-15 рейтинга Всемирной боксёрской организации. Однако судьи отдали победу в титульном поединке Камилову.

На сегодняшний день у тагильчанина в активе 11 побед, из них 5 поединков закончились нокаутом. Два боя были проиграны, ещё два были сыграны вничью. Соперник Кузнецова имеет 15 побед при одном поражении нокаутом.

Кузнецов — воспитанник нижнетагильского СК «Спутник», мастер спорта по боксу. До перехода в профи входил в состав юношеской, юниорской и молодёжной сборной России. Неоднократный победитель и чемпион Свердловской области и УрФО, неоднократный победитель, финалист и призёр первенства России, Кубка России. Неоднократный чемпион международных турниров как в России, так и за рубежом. В марте 2018 года Никита завоевал пояс чемпиона России по боксу в лёгком весе (до 61,2 кг) среди профессионалов.