Тагильский боксёр Никита Кузнецов проиграл бой за титул WBO Inter-Continental 

В Екатеринбурге 5 декабря прошёл финальный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions, в котором сразились Никита Кузнецов из Нижнего Тагила и Руслан Камилов из Нижневартовска. На кону стоял пояс интерконтинентального чемпиона WBO и место в топ-15 рейтинга Всемирной боксёрской организации. Однако судьи отдали победу в титульном поединке Руслану Камилову.

«Периодически Кузнецова захлёстывали эмоции, он старался вывести соперника из себя, но Камилов действовал с холодной головой. В финальном раунде Кузнецов нашёл в себе силы для того, чтобы ещё больше взвинтить темп. Он цеплялся за каждый момент, за каждую возможность нанести Камилову ущерб, но тот отлично отработал весь раунд и забрал победу. Счёт судейских записок: 99:91, 98:92, 99:91 в пользу Камилова», — сообщается в официальной группе компании RCC Boxing Promotions во «ВКонтакте».