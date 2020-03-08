Боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов потерпел первое поражение на профессиональном ринге

25-летний боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов техническим нокаутом проиграл рейтинговый бой владикавказцу Дмитрию Хасиеву. Встреча прошла 7 марта в Екатеринбурге в рамках боксёрского шоу «Вечер звёзд» RCC Boxing Promotions и Академии единоборств РМК. Это первое поражение тагильчанина на профессиональном ринге при 11 победах и двух ничьих.

«Сегодня я проиграл. Никаких оправданий. Я был цел, заряжен и свеж. Простите меня, что я вас подвёл, команда, семья, зрители, болельщики, те, кто меня поддерживали. Я вернусь, даю слово! Поздравляю своего соперника с победой!» — написал Никита в своих соцсетях.

Кузнецов — воспитанник нижнетагильского СК «Спутник», мастер спорта по боксу. До перехода в профи входил в состав юношеской, юниорской и молодёжной сборной России. Неоднократный победитель и чемпион Свердловской области и УрФО, неоднократный победитель, финалист и призёр первенства России, Кубка России. Неоднократный чемпион международных турниров как в России, так и за рубежом. В марте 2018 года Никита завоевал пояс чемпиона России по боксу в лёгком весе (до 61,2 кг) среди профессионалов.