Boeing с 149 пассажирами совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска

Самолёт Boeing авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска, со ссылкой на пресс-службу аэропорта пишет ТАСС.

«Самолёт авиакомпании "Северный ветер" совершил аварийную посадку в Иркутске, он выполнял рейс из Благовещенска в Москву. На борту 149 пассажиров. Причина — отказ высотомера», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что самолёт приземлился в Иркутске в 15:30 (10:30 мск). Пассажиры находятся на борту до выяснения степени серьёзности неисправности. Как сказал собеседник агентства, если поломку смогут устранить в ближайшее время, воздушное судно продолжит полёт, если нет — за пассажирами отправят резервный борт.