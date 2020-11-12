​​​​​​​Бодибилдеры из Нижнего Тагила стали призёрами чемпионата России

Тагильчане Михаил Проскуряков и Сергей Миронов стали призёрами чемпионата России по бодибилдингу. Соревнования прошли 31 октября и 1 ноября в Красноярске, туда приехали более 300 спортсменов из 52 регионов страны, сообщает официальный сайт Федерации бодибилдинга России.

Михаил Проскуряков занял третье место в категории «Атлетический бодибилдинг». Кроме него, в соревнованиях принимали участие атлеты из Московской, Иркутской, Свердловской областей и Санкт-Петербурга. Как пишет «Тагильский рабочий», спортсмену 34 года, в чемпионате России он участвует впервые. По словам Михаила, он тренируется пять раз в неделю по полтора часа, а два месяца перед соревнованиями — каждый день. После чемпионата России взял небольшую паузу на восстановление и отдых.

Сергей Миронов также занял третье место в категории «Пляжный бодибилдинг». Здесь судьи оценивают пропорции плечи — талия, умение держаться на сцене и позировать. Кроме него, на чемпионат России приехали атлеты из Ярославской, Свердловской и Мурманской областей, а также из Пермского края, Алании и Москвы.

Оба спортсмена работают тренерами в одном из местных фитнес-клубов. Михаил Проскуряков является мастер-тренером, а Сергей Миронов — персональным тренером.