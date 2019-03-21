Bloomberg сообщил о вариантах Кремля оставить Путина президентом после 2024 года

Уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана, при котором он сохранил ключевые полномочия в качестве главы Совета Безопасности Казахстана и «лидера нации», в Кремле принимают как сценарий сохранения Владимира Путина на посту президента, со ссылкой на близкие к Кремлю источники пишет агентство Bloomberg.

Один из рассматриваемых для такого сценария вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, таким образом Путин станет главой и сможет обойти конституционные ограничения своего срока. Против объединения двух стран ранее выступал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Также активно обсуждается казахстанский вариант передачи власти, рассказал экс-сотрудник администрации президента Андрей Колядин, выступающий политическим консультантом Кремля.

«Назарбаевский сценарий может удовлетворить политическую элиту, которая хочет видеть арбитра, способного влиять на преемника после передачи власти», — сказал Колядин.

При таком сценарии Путин может передать ключевые полномочия Совету Безопасности или Госсовету, оба из которых он возглавляет сейчас, а затем руководить ими после того, как он уйдёт из Кремля. В то же время в Кремле никто не уверен, что Путину удастся последовать примеру Назарбаева, не спровоцировав междоусобную войну кремлёвских лагерей, которая пока сдерживается его правлением.

Сейчас у Кремля нет согласованного сценария по передаче власти после ухода Путина, сказали источники Bloomberg.

Путин, срок полномочий которого истекает в 2024 году, неоднократно заявлял, что не станет менять Конституцию, чтобы продлить свой срок. Тем не менее это не помешало спикеру Госдумы Вячеславу Володину поднять вопрос о возможности конституционной реформы, поясняет агентство.