Bloomberg сообщил о планах России ратифицировать Парижское соглашение о климате

Президент России Владимир Путин спустя три с половиной года решил ратифицировать Парижское соглашение о климате от 2015 года, со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По данным издания, соглашение вероятнее всего будет утверждено распоряжением правительства, а не путём принятия соответствующего закона в парламенте — собеседники агентства считают, что это не позволит депутатам Госдумы оспорить позицию Кремля.

Источники агентства полагают, что ратификация может совпасть с саммитом Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата, который пройдёт в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке. Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, его подписали представители более 170 стран, в том числе и России. Ратификация предполагает придание документу юридической силы.

В 2017 году американский президент Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения о климате (документ был подписан и ратифицирован предыдущим президентом Бараком Обамой). Путин тогда призвал не осуждать Трампа за это решение и заявил, что Москва, прежде чем ратифицировать документ, хочет дождаться формирования чётких обязательств участников.