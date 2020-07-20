Bloomberg сообщил о доступе российских бизнесменов и политиков к вакцине от коронавируса с апреля

У политической и предпринимательской элиты России ещё с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи, со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Собеседники агентства утверждают, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек, самому изданию удалось найти подтверждения у десятков человек, их имена агентство не раскрывает.

Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов, он решил сделать вакцину, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили, что у них была высокая температура и мышечные боли. Некоторые сообщили, что отказались от вакцинации, так как не подтверждена безопасность прививки.

Bloomberg утверждает, что доступ к вакцине был у «Русала» и «Фосагро», в компаниях от комментариев отказались. Связаться с центром Гамалеи агентству не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил, делал ли прививку Владимир Путин или кто-то из администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Напомним, в России завершаются испытания вакцины центра Гамалеи в госпитале Бурденко и Сеченовском университете. Минобороны, которое принимало участие в испытаниях, сообщило о выявлении антител к коронавирусу.