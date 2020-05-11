Bloomberg: Банк России выпустит в обращение 1,5 трлн рублей, чтобы не допустить растрат из ФНБ

В мае Центробанк намерен ввести в банковскую систему в форме долгосрочных репо до 1,5 трлн рублей, пишет Bloomberg.

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, финорганизации смогут занимать деньги у ЦБ под залог ценных бумаг. Как отмечает Bloomberg, выработанный в Центробанке механизм позволит властям печатать рубли и избежать дополнительных расходов из Фонда национального благосостояния. Источники издания считают, что подход ЦБ позволит «залатать» дыру в бюджете, которая образовалась из-за падения цен на нефть — по их оценкам, госказна потеряла каждый пятый рубль, заложенный в бюджет.

«Тратить средства Фонда национального благосостояния президент очень боится, потому что ФНБ потратил — и ничего больше нет», — предположил бывший замминистра финансов Олег Вьюгин.

Центробанк планирует взамен на напечатанные деньги принимать от банков в качестве залога госбумаги, купленные на аукционах и рынке.

Ранее экономисты прогнозировали вероятность того, что из-за трудной ситуации на рынке нефти российскую валюту ждёт девальвация.