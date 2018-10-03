Блогер Илiя Тагильчанинъ первым представит программу развития Нижнего Тагила конкурсной комиссии по выборам мэра. Пинаев второй

В пятницу, 5 октября, кандидаты на пост главы Нижнего Тагила выступят перед конкурсной комиссией с программой развития города на ближайшие пять лет. Этап собеседования будет проходить в зале заседаний гордумы в открытом режиме. На нём смогут присутствовать журналисты, а также группы поддержки. Все кандидаты будут находиться в отдельном кабинете. Их планируется приглашать на собеседование в зал в том порядке, в котором они подавали заявления в аппарат НТГД об участии в выборах.

Первым беседовать с представителями конкурсной комиссии под председательством директора коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, депутата гордумы Никиты Беркутова будет общественник и блогер Илья Коровин, известный интернет-пользователям под ником Илiя Тагильчанинъ. Вторым — врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев. После этого о возможностях развития города расскажут сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, учитель гимназии № 18, руководитель Сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин, председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин и руководитель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев. Каждому участнику выделят по 10 минут.

Все шестеро кандидатов уже прошли проверку документов. На втором этапе конкурсная комиссия будет оценивать, способны ли они осуществлять полномочия мэра Нижнего Тагила, знают ли о состоянии и проблемах развития города. Немаловажное значение имеют уровень профессиональной подготовки претендентов на кресло градоначальника, стаж и опыт работы. Также будут учитываться личностные и деловые качества участников, в том числе навыки долгосрочного планирования, системного мышления и разрешения конфликтных ситуаций.

12 октября состоится внеочередное заседание гордумы, на котором депутаты Нижнетагильской гордумы выберут нового мэра. Новый градоначальник будет избираться думой сроком на пять лет. Напомним, фаворитом предвыборной гонки считается Владислав Пинаев. Его кандидатуру активно лоббирует свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также Пинаева поддерживают крупнейшие финансово-промышленные группы Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавод».