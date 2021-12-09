Благоустройством Ленинградского проспекта займётся МУП «Тагилдорстрой»

МУП «Тагилдорстрой» выиграл конкурс на благоустройство Ленинградского проспекта. Предложение тагильской организации оказалось единственным. Стоимость контракта составит 223,9 млн рублей.

Согласно техзаданию, ремонтировать будут пешеходную территорию нечётной стороны Ленинградского проспекта на участке от Дзержинского проспекта до улицы Зари. Благоустройство разделено на три этапа, объект должен быть введён в эксплуатацию не позднее 15 октября 2025 года. Причина в том, что Свердловская область на треть урезала финансирование Нижнего Тагила в сфере благоустройства на 2022 год.

Помимо Ленинградского проспекта, МУП «Тагилдорстрой» в 2022 году займётся ремонтом парка Металлургов стоимостью 95,1 млн рублей. Итоги соответствующей закупки подвели в начале декабря.