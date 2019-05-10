Благотворительный фонд «Живи, малыш» объявил сбор крышек для помощи 7-летнему Максиму Ростислову

Благотворительный фонд «Живи, малыш» объявил сбор пластиковых крышек для помощи семилетнему Максиму Ростислову из Екатеринбурга, который почти с рождения страдает от ДЦП и эпилепсии. Акция продлится до 22 мая.

«Недавно Максиму сделали операцию на обе ножки в институте им. Илизарова в Кургане, — рассказывает Надежда, мама мальчика. — Он провёл два месяца в гипсах. Сейчас ему необходима длительная реабилитация. До операции Максим мог пройти самостоятельно до 10 метров. Благодаря специалистам центра “Сакура” сын сделал свои первые шаги, и сейчас нам необходимо вернуть эти навыки и развиваться дальше. Мы были так счастливы, когда он научился ходить. Очень хочется, чтобы сыночек жил полноценно».

Крышки будут сданы на переработку, а все вырученные средства добавят к тем, что уже были собраны для мальчика. Деньги направят на прохождение послеоперационной реабилитации. Курс стоит 97 800 рублей. Для Надежды, которая в одиночку пытается поставить своего сына на ноги, эта сумма неподъёмная.

«Количество участников акции растёт с каждым месяцем. Крышки собирают школьники, пенсионеры, трудовые коллективы не только Нижнего и Верхнего Тагила, но также жители Екатеринбурга, Ирбита, Верхней Салды, посёлков Верх-Нейвинский, Лёвиха и Бутка. Самыми активными по-прежнему остаются детские волонтёрские отряды. Солнце светит уже по-летнему и вдохновляет на добрые дела. Присоединяйтесь к нашей простой и очень полезной акции. Всё, что нужно для помощи, — не выбрасывать пластиковые крышечки от бутылок, ведь это не просто мусор, а ценный и важный ресурс», — отмечают в пресс-службе фонда.

Крышки будут приниматься в офисе благотворительного фонда «Живи, малыш» по адресу улица Газетная, 77а, офис 307.

«Это могут быть крышки от пластиковых бутылок из-под газировки, молочных продуктов, стеклоомывателя или растительного масла. Предварительно необходимо помыть крышечки и достать из них полиэтиленовый вкладыш, если такой имеется. Не подходят для акции крышки от кофе и тюбиков (зубной пасты или косметических средств)», — уточняют сотрудники фонда.

Подробнее об этой и других благотворительных акциях можно почитать на сайте фонда «Живи, малыш».