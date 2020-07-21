Благотворительный фонд «Синара» приобрёл для врачей Нижнего Тагила средства индивидуальной защиты

Благотворительный фонд «Синара» передал инфекционной больнице Нижнего Тагила средства индивидуальной защиты. В состав посылки вошли почти 3000 единиц необходимых в работе врачей защитных материалов: респираторы, одноразовые костюмы, халаты, бахилы, шапочки и экраны для лица. СИЗы передали медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с COVID-19, сообщается на сайте фонда.

«Наша больница действительно нуждается в средствах индивидуальной защиты, и без помощи благотворительного фонда "Синара" нам было бы непросто. Сегодня защитные экраны для лица, респираторы, одноразовые медицинские костюмы — это обязательное условие для обеспечения безопасности медицинских сотрудников, поэтому помощь очень актуальная и своевременная», — рассказала главный врач городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина Холманских.

Фонд при поддержке специалистов компании «СинараПромТранс» (входит в холдинг «СТМ») провёл благотворительную акцию в рамках проекта «Стоп-коронавирус!».