Благотворительный фонд Нижнего Тагила подарил поход в зоопарк детям с тяжёлыми заболеваниями

Благотворительный фонд «Живи, малыш» подарил юным жителям Нижнего Тагила, страдающими тяжёлыми заболеваниями, поход в зоопарк. 25 сентября три семьи, которые находятся под опекой фонда, посетили культурно-познавательный зоопарк «Лесная братва». До места, где живут необычные и редкие звери, детей привезли на социальном такси фонда.

Одной из первых, кто после затяжного карантина посетил зоопарк, стала семья Тюфяковых. У 14-летнего Кирилла и 8-летнего Ромы прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. Это редкое генетическое заболевание, при котором нарушается строение мышечных волокон. Мышечные волокна при этой болезни, в конце концов, распадаются, и у человека теряется способность к передвижению. Для Ромы и его 7-летней сестры Миланы это первый в жизни поход в зоопарк, дети с нетерпением ждали этого дня.

«Как только нам позвонили из фонда, дети начали спрашивать: "Куда поедем, что будем делать?". Когда я им сказала про зоопарк, то они буквально начали дни и часы считать до поездки. Милана сегодня пришла со школы и начала снова спрашивать, когда же мы, наконец, поедем», — рассказала мама Ольга.

Последний раз Кирилл был в зоопарке совсем маленьким, поэтому на многих необычных животных смотрел особым интересом. Во время экскурсии ему удалось потрогать змей, енота, ежа и хорька, который больше всего запомнился тагильчанину.

В самом зоопарке рассказали, что нередко помогают благотворительным фондам в проведении экскурсий. За всё время работы зверинца, они приняли уже более 100 гостей с тяжёлыми заболеваниями.

«Во время карантина все сидели дома - всё было закрыто. Дети банально не могли выехать на реабилитацию. Но когда всё открылось, мы снова решили возить их в зоопарки, конюшни, в кинотеатры, театры и так далее. Сидя в четырёх стенах в любом случае ничего хорошего не будет, а если детей хоть куда-то вывозить, они смогут общаться с другими детьми, общаться с животными, та же иппотерапия приносит очень много пользы. К счастью, у нас есть социальное такси, благодаря которому довезти детей до определённого места можно без проблем», — рассказал заместитель руководителя фонда Михаил Мохов.

Бесплатное соцтакси для детей-инвалидов работает в Нижнем Тагиле уже четыре года. Автомобиль фонда «Живи, малыш» оборудован специальным подъёмником, креплениями и кнопками вызова водителя на каждом сиденье, обеспечивающими комфорт и безопасность пассажиров-колясочников. Такси помогает детям-инвалидам беспрепятственно добираться в любую точку города – до больниц, школ, спортивных секций, музеев и театров. Для участия в проекте родным ребёнка-инвалида необходимо лишь разово предоставить ряд документов в благотворительную организацию. За время своей работы автомобиль совершил уже 1414 поездок и перевёз сотни юных тагильчан.