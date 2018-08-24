Благотворительные фонды призвали Минздрав к полной декриминализации обезболивания

Директор по развитию фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова и президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Юлия Матвеева написали главе Минздрава Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой письма с призывом полностью декриминализировать обезболивание, пишет РБК.

По словам представителей фондов, законопроект Минздрава о декриминализации ошибок медиков при работе с наркотическими обезболивающими средствами не исправит ситуацию и врачи всё равно будут опасаться уголовного преследования при назначении наркотических обезболивающих.

Декриминализация — это юридическая переквалификация уголовных статей и перевод их в разряд административных или дисциплинарных, поясняет Чистякова. Инициатива Минздрава не переквалифицирует нарушения медработников. Кроме того, по закону от уголовной ответственности освобождает либо суд, либо следователь с согласия руководителя следственного органа, указывает она.

«До принятия решения об освобождении медицинского или фармацевтического работника от уголовной ответственности будет возбуждено уголовное дело, будет произведён весь комплекс доследственных, следственных и большая часть судебных действий, а лицо будет находиться под мерой пресечения», — подчёркивает Чистякова.

Врачи как подвергались уголовному преследованию, так и будут, заключила она.

«Это и огласка, и позор, и участие в следственных действиях, и адвокаты, которые должны будут доказывать, что деяние совершено впервые», — уточнила представитель фонда.

Минздрав разместил свой проект по декриминализации на федеральном портале публикации правовых актов в июле. Ведомство предложило внести уточнения в части 1 статьи 228.2 УК (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, при отягчающих обстоятельствах наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трёх лет), чтобы врачи освобождались от ответственности в случае, если такой эпизод произошёл с ними впервые, они сами о нём заявили, активно помогали в ходе расследования и возместили ущерб. Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2019 года, уточнял Минздрав.