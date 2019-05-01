Благотворительные автоплатежи — самый простой и надёжный способ помочь тяжелобольным детям тагильского фонда «Живи, малыш»

Сегодня нижнетагильский благотворительный фонд «Живи, малыш» призывает горожан отпраздновать День весны и труда, совершив одно маленькое, но очень доброе дело. 1 мая традиционно стартует всероссийская акция «100 рублей спасут жизнь». Чтобы принять участие в ней, достаточно отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

За семь лет существования этой простой и самой народной акции 235 детей смогли получить жизненно необходимые лекарства и дорогостоящее лечение. У всех подопечных фонда «Живи, малыш» тяжёлые заболевания, которые требуют прохождения регулярных курсов реабилитации. Только после нескольких курсов дети с ДЦП, как правило, начинают самостоятельно выполнять недоступные им ранее движения, восстанавливают речевую функцию и показывают другие успехи.

Самый эффективный способ помочь подопечным фонда — оформить регулярные пожертвования с банковской карты. Нет нужды каждый раз обращаться в банк, искать терминал или снова и снова вводить информацию о карте на сайте. В то же время процесс оформления регулярных пожертвований аналогичен оформлению разового пожертвования и занимает не более трёх минут. Подписаться можно на сайте фонда «Живи, малыш».

«Такие автоплатежи помогают сотрудникам фонда сделать для неизлечимо больных детей гораздо больше. Стабильные 100 рублей в месяц от вас становятся опорой тысяче ребятишек, нуждающихся в срочной помощи. Фонд “Живи, малыш” планирует свою деятельность исходя, прежде всего, из регулярных пожертвований, но их процент сегодня ещё достаточно мал относительно единоразовых платежей. Чтобы оформить ежемесячный автоплатёж с любой комфортной для вас суммой, нужно лишь раз зайти на сайт фонда. Это очень просто и удобно», — отмечают в фонде.

За каждый денежный сбор фонд отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, а также о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты.