Благодаря участникам забега «Дай пять!» школа-детский сад для особых детей в Нижнем Тагиле получила новое оборудование

ЕВРАЗ направил более 750 тысяч рублей на приобретение спортивного оборудования для реабилитации воспитанников детских домов, коррекционных школ и детских садов Сибири и Урала. Средства были собраны благодаря пожертвованиям сотрудников ЕВРАЗа, горожан и самой компании во время проведения забега «Дай пять» в Нижнем Тагиле и Новокузнецке.

Так, благодаря участникам забега в Нижнем Тагиле местная начальная школа-детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья получила интерактивные комплексы, помогающие развитию нейросенсорных связей мозга, моторики и опорно-двигательного аппарата. А для коррекционной школы в Качканаре было приобретено оборудование для занятий адаптивной физкультурой на свежем воздухе.

Седьмой благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!» прошёл в Нижнем Тагиле 17 мая. В нём приняли участие около 1500 человек: сотрудники и дети работников ЕВРАЗа, жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Лесного, Кушвы, Алапаевска, Верхней Салды, Невьянска, села Петрокаменского, Николо-Павловского, посёлка Горноуральского.

На протяжении 7 лет ЕВРАЗ проводит забег, в котором могут поучаствовать не только работники, но и жители городов присутствия компании. Благотворительные средства, собранные участниками забега, ЕВРАЗ удваивает и направляет на развитие в городах спорта, в том числе адаптивного.