Благодаря двум бдительным девушкам инспекторы ГИБДД в Нижнем Тагиле задержали пьяного водителя, который ехал на автомобиле без колеса (ВИДЕО)

Накануне вечером экипаж ДПС на ГГМ остановил Nissan Almera, за рулём которого находился нетрезвый мужчина. Инцидент примечателен тем, что иномарка ехала без переднего правого колеса. Как сообщили АН «Между строк» очевидцы (две девушки. — Прим. ред.), они заметили неадекватное поведение автомобиля и позвонили в дежурную часть ГИБДД. Перехватить нарушителя удалось после небольшой погони на Старой Гальянке. По неподтверждённой информации, водитель ранее был лишён права управления транспортным средством. АН «Между строк» отправило запрос в ГИБДД.